Gazeteci Toygun Atilla, Cüneyt Arkın'ın ünlü sahnesini paylaştı: "Sence bir polis nedir"

Gazeteci Toygun Atilla, Cüney Arkın'ın ünlü 'polis nedir' sahnesini paylaşarak, "Sevdiğim, saygı duyduğum bir emniyet mensubu dostum göndermiş. Günün anlam ve önemine binaen..." dedi.

Toygun Atilla, Cüneyt Arkın'ın ünlü sahnesini paylaştı. Atilla'nın paylaştığı sahnede Arkın'ın canlandırdığı karakter, "Sence bir polis nedir" sorusunu soruyor.

Karakter daha sonra şöyle devam ediyor:

"Sence bir polis nedir? Politikacıların, siyasetçilerin ya da iktidarın kendi emelleri için kullandığı bir sürü mü? Aylığı karşılığı özgürlük isteyeni kovalayan bir hükümet gücü mü? Yoksa emekçinin karşısında bir iktidar memuru mu? O bir haksızlık karşısında halkın suçladığı ilk bahtsız insandır. Aslında o halkın umududur, adalet anlayışıdır. Halk onun kişiliğinde tüm devleti görür. Bir ülkede polis çirkin, kötü oldu mu o ülkede hiçbir şey güzel olamaz. Bir ülkede halk polisine güvenmedi mi, reisicumhuruna bile güvenmez"