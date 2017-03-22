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Gazeteci Tayfun Talipoğlu son yolculuğuna uğurlandı

22 Mart 2017 17:56

İzmir’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, tedavi altına alındığı hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Tayfun Talipoğlu için, Ankara'da ilk olarak Oran’daki cemevinde düzenlenen törenin ardından, Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Talipoğlu, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere binlerce kişinin alkışlarıyla uğurlandı. Gazeteci, televizyon programcısı Tayfun Talipoğlu’nun cenaze törenine çok sayıda gazetecinin yanı sıra iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, yerel yöneticiler ve Talipoğlu’nun sevenleri katıldı. Kalabalık Kocatepe Camii’nin avlusuna sığmadı. 55 yaşında hayata veda eden Talipoğlu, alkışlar, sloganlar, marşlar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

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