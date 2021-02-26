Gazeteci Sibel Schick: Özlem Zengin 'çıplak aramayı' inkar ederek partisini korudu çünkü kafa tutmak onun için güç kaybı demek

Köln

Türkiye'de hapishanelerde çıplak arama ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in sözleri ile ilgili tartışma Almanya'da da yakından takip ediliyor. Fulya Canşen, bu tartışmaları ve yeni kitabını, Leibzig'te yaşayan gazeteci Sibel Schick ile WDR COSMO Köln Radyosu için konuştu.

Hazırladığı Podcast'lar ile hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin nabzını tutan gazeteci yazar Sibel Schick, geçen yıl "Hallo, hört mich Jemand?", Türkçesi ile “Beni duyan kimse var mı?” adlı bir derleme kitap yayınladı. Siyasetçilerin, ayrımcı, cinsiyetçi ve ırkçı söylemlerini işleyen Schick, Türkiye'de devam eden çıplak arama tartışmalarını değerlendirirken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in olayın iç yüzüne bakmak yerine konuyu saptırarak mağdur insanları odak noktası haline getirdiğini söyledi.

Zengin'in konuya ilişkin açıklamasında 'onur' kelimesini kullanmasının da ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirten Schick, 'onur' kavramının kişiye göre değiştiğini ifade ederek "Bir siyasetçinin anlamı lastik gibi oradan oraya çekilebilecek 'onur' kelimesini, gözlerin mağdurları çevrileceğini bilerek kullanması yaşanan hak ihlallerini konuşulmaz ve görünmez hale getirir. Bunun faili korumak anlamına geldiğini düşünüyorum" dedi.

Schick, Zengin'in, güç kaybı yaşamamak için çıplak aramayı inkar ettiğini ve partisini koruduğunu söyledi.