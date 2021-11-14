Gazeteci Sibel Hürtaş'ı darp eden polislerin de darp raporu aldığı ortaya çıktı

Gazeteci Sibel Hürtaş’ın baro başkanlarının eylemini takip etmesini engelleyen ve Hürtaş'ı gözaltına alan polislerin de olayın ardından darp raporu aldığı ortaya çıktı. 3 polis, bu raporlarla gazeteci Hürtaş’ın kendilerini darp ettiğini ileri sürdü.

Gazeteci Sibel Hürtaş, ‘çoklu baro’ yasasına karşı baro başkanlarının yaptığı eylemi takip ederken polisler tarafından engellenmiş ve gözaltına alınmıştı. TBMM girişinde 3 Temmuz 2020 tarihinde yaşanan olaya ilişkin gazeteci Hürtaş’ın polisler hakkında yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verilirken 4 polisin suç duyurusu işleme konmuş ve Hürtaş hakkında Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşması, 9 Kasım 2021 tarihinde yapıldı. Duruşmada, 4 polisten üçünün, darp raporu aldığı ve gazeteci Hürtaş’ın kendilerini darp ettiğini ileri sürdüğü anlaşıldı. Polis S.G.’nin raporunda, “boyun sağ yanında kızarıklık ve hassasiyet, sağ omzunda hassasiyet, sağ sırt üst yan tarafta kızarıklık ve sağ kolunda 2 cm’lik abrazyon (sıyrık)” olduğu belirtildi. Polis S.S.’nin raporunda, “göğüs üst bölgesinde hassasiyet” bulunduğu kaydedilirken polis K.Y.’nin raporunda ise “sağ ayak bileğinde şişlik ve kızarıklık, her 2 kolunda çizik ve sıyrık izleri” bulunduğu anlatıldı.

Gazeteci Hürtaş’ın raporu da dosyaya girdi. Hürtaş’ın “sağ omzunda, belinde hassasiyet olduğu, belinde kızarıklık bulunduğu” belirtilirken boynundaki hassasiyet nedeniyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildiği ve omuz ile akciğer grafiklerinin çekildiği anlaşıldı. Hastanede çekilen grafiklerden hareketle Hürtaş’ın vücudunda kırık bulunmadığı, sol omzunda ve omur bölgesinde hassasiyet olduğu kaydedildi.

Polislerin gazeteci Hürtaş hakkında açtığı davanın bir sonraki duruşması, 12 Nisan 2022 tarihinde yapılacak.