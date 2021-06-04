Gazeteci Sedef Kabaş: Başıma bir şey gelirse, sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır

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Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin nisan ayındaki grup toplantısında kendisinin bir konuşmasını kullanarak 'CHP'nin yıkım ekibi' olarak gösterdiği videoyla ilgili "Başıma bir şey gelirse, sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

26 Mayıs'taki Youtube yayınını Twitter hesabından paylaşan Kabaş, "Erdoğan 2-3 hafta öncesinde yaptığı bir grup toplantısında aleni bir şekilde benim yaptığım bir konuşmayı çarpıtarak Hitler’in propaganda bakanı Goebbels’in sözlerini sanki ben söylemişim gibi montajlattığı bir video eşliğinde 'işte o bayan' deyip topluma 'yalan hatta büyük yalan söyleyin' dediğimi iddia edip, milyonlara hedef gösterdi" ifadelerini kullandı.

Kabaş o yayında şunları söylüyor;

"Bu kadar aslında acıklı bir durum yaşıyor Recep Tayyip Erdoğan. Bu çarpıtmalardan medet uman bir Cumhurbaşkanımız var bugün. Yarın, öbür gün başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Erdoğan çünkü beni aleni bir şekilde hedef gösterdi. Baş troll haline geldi bu açıklamalarla."

Erdoğan partisinin nisan ayındaki grup toplantısında paylaştığı videoda Kabaş'a ait görüntülere de yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'nin etrafında kümelenen yıkım ekibi, yanlış ve yalan olduğunu bile bile '128 milyar dolar' yalanına sarıldı. Şimdi bu meselede kim, kendini rezil etme pahasına ne demiş ve gerçek neymiş bir bakalım mı?" diyerek sunulan videoda genişçe yer ayrılan gazeteci yazar Dr. Sedef Kabaş olmuştu.

Dr. Kabaş'ın yıllar önce "Topraklar değil, beyinler işgal ediliyor" adlı konuşması Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "yıkım ekibi" olarak gösterilmişti.

İşte Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından da paylaşılan o video: