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Gazeteci Rauf Gerz'in hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Otomobil sürücüsünün sol şeritten bir anda sağdaki sapağa doğru yöneldiği ve şeridinde ilerleyen Gerz'in motosikletine çarptığı görülüyor

05 Nisan 2022 14:27

İstanbul Sultangazi'de gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in öldüğü kaza MOBESE kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada Rauf Kemal Gerz hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çalkam ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kazanın MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin sol şeritten bir anda sağdaki sapağa doğru yöneldiği ve şeridinde ilerleyen Gerz'in motosikletine çarptığı görülüyor.

Kaynak: DHA

TIKLAYIN | Gazeteci Rauf Gerz, İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybetti

 
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