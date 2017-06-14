Gazeteci Oğuz Güven tahliye edildi

Gazeteci Oğuz Güven tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden tahliye kararının ardından salıverildi. Güven "Buruk bir sevinç yaşıyorum şu anda. Çıktığım gün Enis Berberoğlu'nun tutuklandığını öğrendim." dedi Cezaevinde tutuklu bulunan gazetecilere dikkat çeken Güven, “Bir yanım Silivri'de kaldı. Bütün arkadaşlarımızın tahliyesini istiyoruz. Bu kadar hukuksuzluk içinde, hukuku artık 'guguk' yaptılar hakikaten. Bir ay kaldım, suç yok ortada. Tutuksuz yargılanabilecek insanlar. 160 tane gazeteci var(cezaevinde). Bunlara dışarıda terörist diyorlar. Hepsinin geçmişleri belli insanlar. Cumhuriyet Gazetesi'nden arkadaşlarım 12 kişi içeride. Muhasebecimiz bile içeride. Hepsinin çalıştıkları yer belli. Bunları tutuksuz yargılamak mümkün. Vicdanların çürüdüğü, köreldiği bir noktaya geldik artık. Gönlümün yarısı bu arkadaşlarda" dedi. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile yıllarca beraber çalıştıklarını anlatan Oğuz Güven, “Çıktığım için sevinç duyamıyorum, buruğum. Enis Berberoğlu ile Hürriyet Gazetesi'nde 8 yıl birlikte çalıştım. O'nu muhabirliği döneminden tanıdım. Bir milletvekili olarak tutuklandı. CHP burada hata yaptı. Bu iş kendilerine kadar vardı. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla başlayan süreçte iş artık HDP'den çıktı, CHP'ye kadar vardı. Gidişat iyi değil. Enis Berberoğlu, bu ülkenin amiral gemisi Hürriyet Gazetesi'nde yıllar boyu genel yayın yönetmenliği yapmış, bu ülke için kafa yormuş bir insan. Dediğim gibi çok buruğum, sevinç duyamıyorum. Burada arkadaşlarımı bıraktım. Böyle bir hukuk olmaz. Bu insanlar yıllardır gazetelerde çalışıyor. Hepimizin tanıdığı, bildiği insanlar. Gerçekten çok üzgünüm. Tahliye olduğuma sevinemiyorum. Kalbim onlarla birlikte" diye konuştu. (DHA)