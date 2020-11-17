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Gazeteci Müyesser Yıldız: Kendini suçla deselerdi, bundan daha iyi bir suçlama çıkarırdım

"Mahkemeler peşinen verilmiş kararları yerine getirmeye çalıştı"

17 Kasım 2020 08:30

Gazeteci Müyesser Yıldız, tutuklanmasına neden olan iddianamede yer alan iddialara dikkat çekerek "Kendini suçla deselerdi, bundan daha iyi bir suçlama çıkarırdım" dedi. 

Şimdiye kadar yüzlerce dava takip ettiğini, binlerce sayfa iddianame okuduğunu belirten Yıldız, haber ve yazılarında da kim olursa olsun hukuka dikkat edilmesi gerektiği vurgusu yaptığını belirterek, "Hiç kimse oralı olmadı. Mahkemeler peşinen verilmiş kararları yerine getirmeye çalıştı. Keşke imkan olsa da dosylarda sanıkların isimlerini kapatsak, hakimler savcılar kimi yargıladıklarını bilmeden karar verse" dedi. 

Yıldız, isimlerin delillerinin önüne geçtiğini ve aynı durumun medya için de geçerli olduğunu söyledi. 

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