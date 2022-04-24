Gazeteci Mustafa Yılmaz: Altılı masa bu akşam uzun sürecek

Millî Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz, “Bu akşam liderlerin en uzun toplantısı olacak diye bekliyorum. Şu ana kadar 5-6 saat sürüyordu ama Demokrat Parti kanadından edindiğim bilgiye göre bu kez sahura kadar sürebilir” dedi.

Mustafa Yılmaz, muhalefet liderlerinin bu akşam gerçekleştirecekleri buluşmayı KRT’de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında şöyle değerlendirdi:

“Türkiye’nin gündemi altılı masanın da gündemi, gerilimli değil ahenkli ve nazik üslubun süreceği bir buluşma olacak. İttifak içi ittifak tartışmaları açısından matematiğin hakim olduğu bir çalışma yapılıyor, çok formül çalışılıyor, il il ilçe ilçe değerlendiriliyor ve birbirini destekleyecek 6-7 formül konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı ismi gündeme gelmeyecek ama prensipler üzerinden gidilecek. Formüller detaylı tartışılacak, netleşilecek. Altı lider yüksek istişare kurulu gibi, altta çalışmalar yapılıyor. Her ihtimal değerlendiriliyor, baskın seçim bile… İsim ve seçim formülü için somut bir açıklama olmayabilir ama ekonomi başlıklarının somutlaşarak bu kez öne çıkacağını anlıyorum.”