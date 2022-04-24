T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gazeteci Mustafa Yılmaz: Altılı masa bu akşam uzun sürecek

"Demokrat Parti kanadından edindiğim bilgiye göre bu kez sahura kadar sürebilir”

24 Nisan 2022 15:18

Millî Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz, “Bu akşam liderlerin en uzun toplantısı olacak diye bekliyorum. Şu ana kadar 5-6 saat sürüyordu ama Demokrat Parti kanadından edindiğim bilgiye göre bu kez sahura kadar sürebilir” dedi.

Mustafa Yılmaz, muhalefet liderlerinin bu akşam gerçekleştirecekleri buluşmayı KRT’de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında şöyle değerlendirdi:

Türkiye’nin gündemi altılı masanın da gündemi, gerilimli değil ahenkli ve nazik üslubun süreceği bir buluşma olacak. İttifak içi ittifak tartışmaları açısından matematiğin hakim olduğu bir çalışma yapılıyor, çok formül çalışılıyor, il il ilçe ilçe değerlendiriliyor ve birbirini destekleyecek 6-7 formül konuşuluyor.
Cumhurbaşkanlığı ismi gündeme gelmeyecek ama prensipler üzerinden gidilecek. Formüller detaylı tartışılacak, netleşilecek. Altı lider yüksek istişare kurulu gibi, altta çalışmalar yapılıyor. Her ihtimal değerlendiriliyor, baskın seçim bile… İsim ve seçim formülü için somut bir açıklama olmayabilir ama ekonomi başlıklarının somutlaşarak bu kez öne çıkacağını anlıyorum.”

altılı masaCHPİyi PartiDeva PartisiGelecek PartisiSaadet PartisiDemokrat PartiKemal KılıçdaroğluMeral AkşenerAli BabacanAhmet DavutoğluGültekin UysalTemel Karamollaoğlu

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

SMA hastası çocuğu olan baba, Sağlık Bakanlığı önünde kendini yakmaya çalıştı

Eğitim Sen’den 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı değerlendirme raporu: Eğitimde ticarileşme ve dinselleştirme uygulamaları arttı

CHP'li Ağbaba'dan Numan Kurtulmuş'a: Milli parayı değersizleştirerek ekonomiyi düzeltemezsiniz

İyi Partili Altıntaş: Komisyonda 'sosyal medya yasası' seçimden sonra yürürlüğe girsin ısrarımız reddedildi

İyi Partili Ataş'tan iktidara 'harcırah' çağrısı: Zamlar dikkate alınarak güncellenmeli

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24