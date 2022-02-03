Gazeteci Mustafa Hoş: Troller, çocuğumla parka gittiğim anları bilip bana söylediler; dört dörtlük bir organize suç örgütü bu

Gazeteci Mustafa Hoş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimlerini açıklayarak gündeme getirdiği 'sosyal medyadaki troller' tartışmalarıyla ilgili ''Troller, çocuğumla parka gittiğim anları bilip bana söylediler; dört dörtlük bir organize suç örgütü bu'' dedi.

''Mesela ben telefonumla aranıp tehdit edildim uzun bir süre, yani ev adresimden, oturduğum ev adresi söyleniyor'' diyen Hoş KRT TV'de yayınlanan 'Olağan İşler' programında şunları söyledi;

''Mesela benle ilgili birsürü sahte belge düzenlediler''

''Senin evine geleceğiz. Şu saatte buradan çıktın, şu saatte şuradan çıktın.', ben de o saatlerde bir yerlere gitmiştim, nereler bunlar işte market, park...Çocuğumla parka gittiğim anları söylediler. Bu organizasyon öyle hafife alınacak bir şey değil. Mesela bir insan herhangi bir şeyi retweet ettiği için anında yargılanıyor, ceza alıyor. Bir sürü işim var böyle... Organizasyon yapılıyor. O organizasyonda diyelim 'telegram üzerinde şu şu kişileri hedef gösteriyoruz, şu kişiler için çalışma başlatıyoruz' diye. O çalışma başlatılan kişinin başına mutlaka bir iş geliyor. Sadece sosyal medyada tepki gösterilmiyor. Mutlaka fiziki olarak da başına bir iş geliyor. Ya gözaltına alınıyor, ya tehdit ediliyor. Mesela benle ilgili birsürü sahte belge düzenlediler.''

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'a 2020 yılında yapılan saldırı hatırlatan gazeteci Bahadır Özgür de ''Barış Atay gece saldırıya uğradı. Bir gün önce Süleyman Soylu'yla tartışmasından dolayı o trollerin başlattığı kampanya ve nerede olduğu tespit edildi, pusu kuruldu ve saldırıldı. Hayati bir şey, hayatına kast edildi, onlar yargılanmadı zaten'' dedi.

'Özgür'ün sözleri ardından mustafa Hoş şöyle devam etti;

''Bu organizasyonun içerisinde olan her birimin birebir bağlantıları var ki sonuçta o gücü kuşandıktan sonra ihale alıyorlar, FETÖ borsası yapıyorlar, iş adamlarını tehdit ediyorlar, şantaj var, bir sürü ağır suç var.''

Özgür de sözlerine ''Dört dörtlük bir organize suç örgütü bu. Yönetici, para kaynağı ve peşinden de suç işleme var çünkü ya yargıyı etkileme suçu işliyorsun, ya hakaret suçu işliyorsun ya da saldırıya yol açıyorsun'' ifadelerini ekledi.