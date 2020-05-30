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Gazeteci Mustafa Çalık: Hakan Aygün'ü imana 'IBAN' dedi diye tutuklayıp Bakara'ya 'makara' diyen Egemen Bağış'ı büyükelçi atamak iki yüzlülüktür

30 Mayıs 2020 11:09

Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Müdürü Mustafa Çalık, HaberTürk TV'de konuk olduğu programda Türkiye'deki adalet sistemi eleştirerek, gazeteci Hakan Aygün'ün, Twitter hesabında yer alan "ey İBAN edenler" ifadesi nedeniyle tutuklanmasının,  eski devlet bakanı ve şimdiki  Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın ise internete düşen bir ses kaydında "Her Cuma bir ayet sallıyorum, bakara makara"  ifadelerine rağmen büyükelçi olarak atanmasının 'iki yüzlülük' olduğunu söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanı dahil ona da devlet elitinden birisine de bir konuda muhalif olan herhangi bir Kürt yurttaşı 'ben de mahkemeye giderim hakimler var' diyebiliyorsa burası bir hukuk devletidir" diyen Çalık, hukukun üstün olduğunu muhaliflere söyletebilmek gerektiğini ifade ederek, "Bunu söyletebildiğimiz zaman burası bir hukuk devletidir. Yoksa kendimizi kandırmayalım. Hukuk sadece taraftarlar için değildir. Esas muhaliflere lazımdır" diye konuştu. 

Gazeteci Hakan Aygün'ün ayetlerle alay ettiğini söyleyen ve 'terbiyesiz' ifadesini kullanan Çalık, "Kamuyu rahatsız ettiği için savcılık hakkında soruşturma açıp tutukladı. Fakat iman yerine IBAN yazan Aygün'ü tutuklarken, Bakara Suresi'ne hakaret eden Egemen Bağış'ı büyükelçi tayin etmek ve bu müslüman milletin kesesinden onbinlerce dolar maaş ödemek, hukuk mu iki yüzlülük mü? Hakan Aygün tutuklanırken Bakara Suresi'ne makara diyen Egemen Bağış'ın büyükelçi yapılması hukuki bir tasarruf mudur iki yüzlülük müdür? Bunu herkesin takdirine sunuyorum "

 

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