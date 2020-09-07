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Gazeteci Murat Ağırel, Hülya Kılınç ve Barış Pehlivan’ın tutuklu olduğu davanın ikinci duruşması 9 Eylül’de görülecek

"Gazeteciler hapsedilirken senin haber alma hakkın gasp ediliyor"

07 Eylül 2020 10:00

Haberin Var Mı İnisiyatifi, gazeteciler Murat Ağırel, Hülya Kılınç ve Barış Pehlivan'ın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması için 9 Eylül'da Çağlayan Adliyesi'nde buluşma çağrısı yaptı. 

İnisiyatif, 6 aydır tutuklu bulunan gazetecilerin yargılandığı davanın ikinci duruşması için bir video hazırladı. Videoda, "Gazeteciler hapsedilirken senin haber alma hakkın gasp ediliyor" denilerek, duruşmaya çağrı yapıldı. İnisiyatif, yayınladığı çağrı metninde şöyle dedi: 

"Tutuklu Gazeteciler Murat Ağırel, Hülya Kılınç ve Barış Pehlivan, bir haber bahane edilerek açılan kumpas davada 6 aydır hapsediliyor. Meslektaşlarımız sadece gerçeği savundukları, baskılara boyun eğmedikleri için ağır tecrit koşulları altında tutuluyor. Gazeteciler Davası’nın ikinci duruşması 9 Eylül günü Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Bu kumpasa, adaletsizliğe karşı duran, gerçeklerin yanında olan herkesi saat 09.00’da adliye önünde buluşmaya davet ediyoruz."

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