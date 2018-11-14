Gazeteci Mine Kırıkkanat: Atatürk benim ilahım, tapıyorum

Edirne'deki 10 Kasım törenlerinde, yandan geçen bir kadının "Atatürk ilah değildir" sözü ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Kurtuluş Savaşı'yla ilgili "Keşke Yunanlar galip gelseydi" yorumu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakarete varan ifadeleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu'nu ziyareti üzerine başlayan tartışma sürerken, Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat da, bir televizyon programında Atatürk'ü hedef alanlara tepki gösterirken söylediği sözlerle gündeme geldi. Kırıkkanat, katıldığı bir televizyon programında '10 yıl önce bu kadar çok Atatürkçü olmadığını' belirterek, arkadaşlarına "Şimdi evet ilahım, hiçbir kusurunu görmediğim gibi artık tapıyorum" dediğini aktardı.