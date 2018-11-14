T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gazeteci Mine Kırıkkanat: Atatürk benim ilahım, tapıyorum

14 Kasım 2018 14:31

Edirne'deki 10 Kasım törenlerinde, yandan geçen bir kadının "Atatürk ilah değildir" sözü ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Kurtuluş Savaşı'yla ilgili "Keşke Yunanlar galip gelseydi" yorumu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakarete varan ifadeleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu'nu ziyareti üzerine başlayan tartışma sürerken, Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat da, bir televizyon programında Atatürk'ü hedef alanlara tepki gösterirken söylediği sözlerle gündeme geldi. Kırıkkanat, katıldığı bir televizyon programında '10 yıl önce bu kadar çok Atatürkçü olmadığını' belirterek, arkadaşlarına "Şimdi evet ilahım, hiçbir kusurunu görmediğim gibi artık tapıyorum" dediğini aktardı.

ETİKETLER

atatürke tapıyorummine kırıkkanatatatürktapıyorumdinilahmustafa kemalallahlaikcumhuriyet

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Şubat 2020

Çayır köpeği Oun Bie, özel tasarlanmış gözlükleriyle güneşin tadını çıkardı

Stranger Things'in 4. sezon yeni tanıtım videosu yayınlandı: Burası kesinlikle ama kesinlikle Hawkins değil

Öğrenci velisi öğretmeni dövdü; öğretmenler saldırıyı protesto etti

Kılıçdaroğlu: 2019'un ilk 3 ayında borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen hane sayısı 3 milyon 365 bin 784

İBB önünde ulaşım zammı protestosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk...

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

İmamoğlu’ndan Atatürk heykeli talimatı: Değiştirilsin...

İBB'nin TÜRGEV'den aldığı arazi meclis kararıyla AKP'li Beyoğlu Belediyesi'ne bedelsiz...

Hürriyet yazarı: ‘Cool’ Serenay nasıl sıradanlaştı, olan Serenay’a oldu...

"Gençler erken boşalmadan yakınıyor, birçoğu sertleşme ilaçlarına bağımlı"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk...

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24