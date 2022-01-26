Gazeteci İsmail Saymaz: Gaziantep otoyolu kardan 24 saat kapandı, iktidar yanlısı medyadan kaç tanesi, "Fatma Şahin nerede yemek yedin" diye soru sordu

Gazeteci İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yoğun kar yağışının yaşandığı gece 'balıkçı restoranında yemek yediği' tartışmaları hakkında, " Bir hafta önce Gaziantep otoyolu 24 saat boyunca kapandı. İktidar yanlısı medyadan kaç tanesi, 'Fatma Şahin nerede yemek yedin?' diye bir soru sordu?” diyerek tepki gösterdi.

İsmail Saymaz Halk TV ekranlarında yayınlanan Gazeteci Kadri Gürsel ile beraber sunduğu, 'Konuşmasak Olmaz' programında bazı medya kuruluşları tarafından eleştirilen İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Saymaz, "Daha bir hafta önce Tarsus- Adana - Gaziantep otoyolu 24 saat boyunca kapalı kaldı. Otoyol kapandı ve insanlar 24 saat boyunca o yollarda mahsur kaldılar. İktidar yanlısı medyadan kaçı Fatma Şahin'i sorumlu tuttu. Kaç tanesi dedi ki Fatma Şahin neredesin, nerede yemek yedin dedi mi? Gaziantep otoyolu kapandı ve bir kar felaketinin doğal sonucuymuş gibi bize anlatılmak istendi." ifadelerini kullandı.