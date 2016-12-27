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Gazeteci IŞİD’in elindeki askerleri sordu, Erdoğan’ın sözcüsü Kalın cevap vermedi

27 Aralık 2016 13:10

IŞİD’in iki Türk askerini yakarak infaz ettiğini ileri sürdüğü videoya şu zamana kadar hükümet kanadından ne bir yalanlama ne de doğrulama gelmişti. Savunma bakanlığı videonun incelendiğini açıklamakla yetinirken, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, üç askerin IŞİD’in elinde olduğuna yönelik bilgilerinin bulunduğunu açıklamıştı. 26 Aralık'ta gerçekleşen rutin basın toplantısı sırasında bir gazeteci Kalın’a El Bab operasyonunda diğer ülkelerin hava desteği verip vermeyeceğini ve IŞİD’in elinde tuttuğu askerlerin durumunu sordu. Kalın, ilk soruya yanıt verirken, ikinci soruya değinmedi bile. Gazetecinin sorusunun yanıtsız kaldığını hatırlatmaması nedeniyle diğer sorulara geçildi.

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