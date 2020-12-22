Gazeteci Fatih Portakal asgari ücret beklentisini açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında asgari ücret beklentisini açıkladı. Portakal, "Görüşmelerde belirlenen bir rakam yok ama gerçekler var. Türk-İş'in yaptığı son araştırmada 4 kişilik bir ailenin aylık sadece gıdaya harcadığı para 2517 TL, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 8198 TL, bekar bir kişinin yaşam maliyeti 3074 TL şeklinde... Aslında bu ve bunun üstünde olması gerekiyor" dedi.

Yayına katılan Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da "Çarşı, pazar gezerek belirlediğimiz rakamlara göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 2517 TL, yoksulluk sınırı 8198 TL, bekar bir kişinin yaşam maliyeti 3074 TL şeklinde" dedi.