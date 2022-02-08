Gazeteci Faruk Aksoy'dan Isparta'daki elektrik kesintisi için teklif: Bu ay insanlardan elektrik faturası almasınlar

Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu belirten Gazeteci Faruk Aksoy, mağduriyetin bir nebze olsun azaltılması için bir teklif sunarak "Isparta'dan bu ay elektrik faturası alınmasın" dedi.

Haber Global'de yayınlanan Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Neden? adlı programda, Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Şubat'tan itibaren başlayan elektrik kesintisi konuşuldu. Programda Politik Yol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat, Gazeteci Nihal Bengisu Karaca, Gazeteci Faruk Aksoy, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kaya, Isparta'daki elektrik kesintisi ve gündeme dair konuları masaya yatırdı.

"Elektrik faturası insanları çarpıyor artık"

Faruk Aksoy, "Isparta'daki elektrik kesintileri kimin ihmali?" sorusu üzerine süren tartışmada, temel ihtiyaçların özelleştirilmesinde sıkıntı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şimdi hikaye şudur; Isparta'da bunlar yaşandı. Bir de küçük bir teklif getireyim. Hiç olmazsa oradaki insanların bir aylık faturasını almasınlar. Bir aylık bir fatura Isparta halkı ödemesin. Bu şirket son bir ayın faturasını baştan aşağıya... Zaten zamlı. Elektrik faturasını tuttuğun zaman böyle elektrik gibi çarpıyor adamı. Elektrik faturası insanları çarpıyor artık. Isparta'da hiç olmazsa bir aylık faturayı almasınlar ki insanların 4 günlük ağır mağduriyetlerinin karşılığında. Küçük de olsa bir özür dileme gibi algılarlar."