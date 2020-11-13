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Cüneyt Özdemir'e göre 'AKP'nin en büyük korkusu...'

Özdemir, AKP'nin en büyük korkusunun İyi Parti olduğunu söyledi

13 Kasım 2020 14:33

 

Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube'dan yaptığı canlı yayında AKP'nin en büyük çekincesinin merkez sağda yeni bir alternatif haline geldiğini belirttiği İyi Parti olduğunu söyledi. 

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube canlı yayınında siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  AKP'nin CHP'den çekincesinin olmadığını ifade eden Özdemir, "AKP'nin CHP'den korkusu yok. En büyük korkusu İyi Parti. İyi Parti artık merkez sağın bir alternatifi olmaya başladı. İyi Parti'yi karıştırmaya çalışıyorlar" dedi.  

Meral Akşener'in de sadece MHP'den değil AKP'den ve CHP'li kararsızlardan oy aldığını belirten Özdemir, "Sezarın hakkını sezara verelim. Metropoll'un anketinde düşük olduğunu düşünüyorum. Anketlerin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. İYİ Parti'nin sokağı okuyan ve sokakta siyaset yapan önemli bir açılım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. 

 
 

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