Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı!

2 yıl önce girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci ve yazar Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülere ulaşan TRT'nin metne döktüğüne göre cinayet mahallinde kimyasal temizleyici kullanıldığı ve bazı kan lekelerinin olduğu görüldü.

Temizlenen mekanlardan ilki Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra taşındığı toplantı odasıydı. Polis geldiğinde bu manzarayla karşılaştı. Cinayet için kaldırılan masa, mikrofonlar yerli yerinde görüldü.

Soruşturma sürüyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistanlı 2'si konsolosluk çalışanı 6 firari şüpheli hakkında ek iddianame düzenlendi. Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemine katılan konsolosluk çalışanı şüphelilerden muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit M.'nin "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından suç delillerini ortadan kaldırdıkları belirtilen 4 şüpheli hakkında ise 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin ek iddianame düzenledi.

Düzenlenen ikinci iddianamede, 2'si konsolosluk çalışanı 6 Suudi şüphelinin ismi yer aldı. 41 sayfalık iddianamede, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına katılan konsolosluk çalışanı şüphelilerden muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit M.'nin "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Şüpheliler Ahmet Abdulaziz M., Khalid Yahya M., Muhammed İbrahim A. ve Obaid Gazi A. hakkında ise "Suç delillerini yok etme, gizleme ve veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisleri istendi.

4 şüpheli cinayet sonrası İstanbul'a geldi

İddianame, 2 konsolosluk çalışanı dışındaki 4 şüphelinin Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekipten sonra İstanbul'a geldikleri kaydedildi. Şüphelilerin ikişerli gruplar halinde gelen 10 ve 11 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul'a geldikleri belirtildi. Söz konusu şüphelilerin Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından olay mahallindeki suç delillerini silen, gizleyen ve yok eden kişiler olduğu anlatıldı.