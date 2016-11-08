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Gazeteci Can Ataklı'nın iddiası: 15 Temmuz darbe girişimi gündüz bastırıldı, hükümet biliyordu!

08 Kasım 2016 10:52

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Türkiye'nin Nabzı' programında 15 Temmuz darbe girişimi ve eski genelkurmay başkanlarının Meclis Araştırma Komisyonu'na yaptığı açıklamalar tartışıldı. Ataklı şunları söyledi: "BİR İKİ NOKTADAN DARBECİLERE UÇ VERİLDİ" "Son derece beceriksiz bir eylem. O zaman ben şundan şüphelenme hakkını buluyorum kendimde. Bu darbe önceden bastırıldı bitti. Bu darbeyi yapanlar, darbenin emir komuta zinciri içinde olduğunu, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının da içinde olduğunu zannediyorlar. Fakat içerde bastırıldı. Sonra "biz bunu bastırdık ama, halka bunu nasıl anlatacağız" denildi. O zaman bir iki noktadan bir uç verelim..." "MİT MÜSTEŞARI SELA OKUNSUN TALİMATI VERDİ" "Bazı iktidara yakın arkadaşlar farkında olmadan itirafta bulunuyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay'daki görüşmenin ardından Diyanet İşleri Başkanı ile görüşerek 'Bu gece tüm teşkilat hazırlıklı olsun. Tüm camilerden eş zamanlı olarak sela ve ezan okunacak' talimatı veriyor. Bunu AKP'li arkadaşlar da itiraf ediyor."

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