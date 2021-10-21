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Gazeteci Bülent Kılıç Taliban’ın saldırısına uğradı

Kılıç o anları Twitter hesabından paylaştı

21 Ekim 2021 13:29

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da bulunan AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, Twitter hesabından kadınların eylemini takip ederken bir Taliban üyesi tarafından saldırıya uğradığı anları paylaştı. Kılıç o anlara "Taliban, Afganistan'daki gazetecilere böyle davranıyor. Özellikle de kadın eylemlerini haberleştirmek istiyorsanız" notunu düştü. 

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadınlar eğitim ve çalışma hakları için yürüdü. Taliban, kadınların eylemini takip eden gazetecilere saldırdı. Gazetecilere silah dipçiği ile vuran Taliban militanları, muhabirlere tekme atarak alandan kovaladı.

AFP foto muhabiri Bülent Kılıç da kadınların eylemini takip ederken bir Taliban üyesi tarafından saldırıya uğradığı anları paylaştı. O anlar bir kişinin kameralarına yansıdı. O anları Twitter hesabından paylaşan Kılıç, paylaşımına "Taliban, Afganistan'daki gazetecilere böyle davranıyor. Özellikle de kadın eylemlerini haberleştirmek istiyorsanız" notunu düştü. 

Gazeteci Bülent Kılıç'ın İstanbul’da 27 Haziran’da gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü’ne yapılan polis müdahalesi sırasında da boynuna bastırılmıştı. Video görüntülerde “nefes alamıyorum” dediği duyulan Kılıç’a yönelik müdahaleyi çok sayıda kurum ve gazeteci protesto etmişti.

TIKLAYIN - Polisin boğazına bastırarak gözaltına aldığı AFP foto muhabiri Bülent Kılıç: Orada bir gazeteci öldürülmeye çalışıldı

 

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