Gazeteci Barış Yarkadaş: Erdoğan AKP MYK'sında 'Sedat Peker'e hiç kimse cevap vermesin' dedi

Gazeteci Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP MYK'da AKP'lilere ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Sedat Peker'e hiç kimse cevap vermesin' talimatı verdiğini iddia etti.

Barış Yarkadaş, AKP MYK'da gerçekleşen Sedat Peker görüşmesine ilişkin edindiği kulis bilgiyi şu sözlerle anlattı:

"Dün AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP MYK toplantısında Sedat Peker'e hiçbir şekilde cevap verilmemesi talimatını verdi.

'Hiç kimse Sedat Peker'e cevap vermesin' dedi. Süleyman Soylu'nun da bundan sonra bu konuyla ilgili televizyona çıkıp konuşmasını yasakladı"