Gazeteci Barış Yarkadaş: Berat Albayrak şu an Trabzon'da dinleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak ile birlikte, çocukları ve eşini de yanına alarak Trabzon'a giderek yayladaki evlerine çekildiği iddia edildi.

Halk TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programına konuk olan Barış Yarkadaş, "Türkiye'de herkes Berat Albayrak'ın nerede olduğunu soruyor. Bazı kaynaklar Berat Albayrak'ın ailesi ile birlikte İngiltere'ye gitmiş olabileceğini iddia ediyor" dedi.

Yarkadaş, Albayrak'ın nerede olduğuyla ilgili başka iddiarı da dile getirerek "Berat Albayrak şu an Trabzon'da dinleniyor. Artık siyasete veda etti" dedi.