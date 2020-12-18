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Gazeteci Barış Terkoğlu: Devletin çok önemli kurumlarında Kartal Anadolu İmam Hatip ağırlığı var...

Terkoğlu "Kartal İmam Hatip'in hikmeti ne?" sorusuna yanıt verdi

18 Aralık 2020 16:21

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Fatih Portakal'ın Youtube kanalında 'Medya Durumu' programına katılan OdaTV Haber Müdürü, gazeteci Barış Terkoğlu "Kartal İmam Hatip'in hikmeti ne?" sorusuna "Devletin çok önemli kurumlarında Kartal Anadolu İmam Hatip ağırlığı var. Bu lise manevi bir merkez olmuş durumda. Devletin önemli kurumlarında bu okul etrafında oluşmuş bir network var" yanıtını verdi. 

"Bu tip oluşumlar devletin içinde var" diyen Terkoğlu, "Dizi sektörüne gidiyorsunuz bazı diziler, THY yöneticileri, Anadolu Ajansı, bürokrasi... Bütün bunlara gittiğinizde bu okul etrafında oluşmuş bir network görüyorsunuz. Bu tip oluşumlar devletin içinde var. Kartal İmam Hatip de bunlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı. 

Terkoğlu şunları söyledi; 

"Hatırlayın bir dönem Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi gibi liseler vardı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da okuduğu lise. Sadece okuduğu değil bu lise bir manevi merkez de olmuş durumda Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi'nin olduğu gibi... Bir modern haline getirilmiş gibi..."

 

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