Gazeteci Ayşenur Arslan Beyaz TV'de hedef gösterildi: Belki bu hanımın kutsal günü pazardır!

Deutsche Welle'de Nevşin Mengü'nün sunduğu programa konuk olan Ayşegül Arslan, "Hayırlı Cumalar diye başlıyorlar mesela Cuma günleri programa... Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek... Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden Cumaları topluca beraber olunurmuş, tatil niyetine... Bu kadar şuur kaybına uğradık artık..." sözleri nedeniyle Beyaz TV'de yayınlanan ‘Söylemesem Olmaz' adlı programda hedef gösterildi. Programın sunucularından Bircan İpek, Ayşegül Arslan'a yönelik olarak “Belki bu hanımın kutsal günü pazardır” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Belli ki Serap Hanım'ın sözlerinde seni rahatsız eden şey İslamofobin. İslamofobik bir yaklaşımla bunu söylüyorsun. Çok belli oldu. Sen ezan sesi duyduğunda, onu duymamak için müzik de açarsın Allah bilir. Allah bilir dedim, zoruna gitmesin.” Programda söz alan Ece Erken de “Sen yıllarca haber merkezlerini yönetmişsin. Cuma gününün kutsal olduğunu bilmemen mümkün değil. Senin amacın başka bir propaganda. Dini, dinsizliği beni hiç ilgilendirmiyor ama saygı duyacaksın. Başkasın dinine laf etmeyeceksin. Başkasının kutsallarına, mübarek Cuma günlerine laf etmeyeceksin. Sen bir haberciysen de orada din hocası olmana gerek yok bunu bilmek için. Bunu öğrenmek için de geç değil” ifadelerini kullandı. Canlı yayına bağlanan eski vaiz Mustafa Akgül de “Bu Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktır” dedi. Öte yandan, program öncesi yapılan anonslarda, Ayşegül Arslan, sözlerinin bir bölümü alıntılanarak “Dini değerlerimize dil uzattı”, “Müslümanları aşağıladı” denerek hedef gösterildi.