Gazeteci Ahmet Kekeç için cenaze töreni düzenlendi

Gazeteci Ahmet Kekeç için Eyüpsultan Cami'inde cenaze töreni düzenlendi

Gazeteci Ahmet Kekeç için öğle namazını müteakiben Eyüpsultan Cami'inde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve çok sayıda gazeteci arkadaşı katıldı. Cenazeye korona virüsten dolayı bazı aile üyeleri katılamadı. Taziyeleri kardeşi Hüseyin Kekeç kabul etti. Cenaze töreni devam ediyor.