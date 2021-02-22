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Gazeteci Abdurrahman Gök hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın: 7 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor

"Çok sayıda haberi, röportaj ve mesleki telefon görüşmeleri 'örgüt propagandası' ve 'örgüt üyesi olma' kanıtı sayıldı"

22 Şubat 2021 14:57

Haberin Var Mı inisiyatifi, gazeteci Abdurrahman Gök’ün ilk duruşmasının yarın (23 Şubat Salı) Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde olacağını duyurdu. Gök hakkında 7 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

"O fotoğrafını çekmese Kemal Kurkut’un ölümü Valilik açıklamasındaki ifadeyle 'canlı bomba' olduğu öne sürülerek meşrulaştırılacaktı"

Haberin Var Mı İnisiyatifi'nin "Gazetecilik yargılanamaz" mesajının verildiği açıklamasında Abdurrahman Gök için "Yıllardır kritik yerlerde, zor zamanlarda canını ve hürriyetini tehlikeye atarak gazetecilik yapıyor. Birçoğumuz onu, 21 Mart 2017 günü Diyarbakır’da Newroz alanına girmek isterken polis tarafından öldürülen Kemal Kurkut’la ilgili can yakıcı fotoğrafları ve haberleriyle tanıyoruz. Gök, gözünün önünde cereyan eden olayın fotoğraflarını çekmese, tanıklığıyla birlikte haberleştirmese ve o dönemde çalıştığı DİHABER ajansı bunları yayınlamasa, Kemal Kurkut’un ölümü Valilik açıklamasındaki ifadeyle 'canlı bomba' olduğu öne sürülerek meşrulaştırılacaktı" ifadelerine yer verildi. 

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı;

"Yine onun sayesinde Newroz’a katılmak için Diyarbakır’a gelen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un öldürülmesi soruşturma konusu oldu, onu öldüren atışı yapan polis memuru yargılandı, ama geçtiğimiz Kasım ayında 'kurşunun sekmiş olduğu' kanaatiyle beraat ettirildi.

Ama haberleri ile 'rahatsız eden' Abdurrahman Gök cezasız kalamazdı. 2018 yılında gözaltına alınıp bırakılan meslektaşımız hakkında iki yıl boyunca soruşturma yürütüldü, telefonları dinlendi ve geçen yılın sonuna doğru da dava açıldı.

Abdurrahman Gök doğrudan Kurkut haberiyle suçlanmıyor, ama yaptığı çok sayıda haber, röportaj ve mesleki telefon görüşmeleri 'örgüt propagandası' ve 'örgüt üyesi olma' kanıtı sayılarak hakkında 7 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor."

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