Gaz şişkinliği şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 10 kilodan fazla tümör çıktı

Karın şişkinliği yaşamaya başlayan ve gaz şikayetiyle gittiği hastanede karnından 10 kilogramlık kitlesi çıkan yaşlı adam, 8 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evden dışarı çıkamayan Nizamettin Ergün, karnındaki şişkinliğin nedeninin hareketsizlik olduğunu düşündü.Kabızlık problemi yaşayan, karnı şişen Ergün, normalleşme süreciyle birlikte gaz şikâyetiyle hastaneye gitti. Yapılan bilgisayarlı tomografi ve MR sonucunda Ergün'ün karnında 10 kilogramlık bir kitle tespit edildi.

Kitle nedeniyle yürürken, otururken hatta yatarken dahi zorlandığını anlatan Ergün, yaşadıklarını anlattı.