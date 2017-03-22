Gayrimenkul Sertifikası Nedir? Nasıl Alınır?

Hükümet ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için Gayrimenkul Sertifikası uygulamasını başlattı. Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin, "Gayrimenkul sertifikası sayesinde, konut daha uygun fiyatlara mal edilecek, yatırımcılar daha uygun fiyatla konut alabilecek" dedi. TOKİ öncülüğünde Gayrimenkul Sertifikası ile proje satışı gerçekleştirecek olan müteahhitler, yatırımcının elindeki paraya göre evden hisse satışı yapacak. Proje bitiminde ise yatırımcı evde bulunan hissesini satabilecek ya da üzerine ekleyerek ev sahibi olabilecek. Hükümet, gayrimenkul sertifikasını görücüye çıkarmadan önce yatırımcının haklarını güvence altına aldı. Yeni düzenlemeye göre, ihraçtan gelecek para müteahhide parça parça ödenecek. Böylece projenin yarım kalma ihtimali önlenecek. İşte yeni dönem hakkında merak edilen tüm sorular ve cevapları...