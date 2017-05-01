Gayrettepe'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyenlere yönelik polis müdahalesinden ilk görüntüler...

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl Olağanüstü Hâl (OHAL) koşullarında Türkiye’nin dört bir yanında bugün kutlanıyor. Gayrettepe'de toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi. Grup, Mecidiyeköy'e geldiğinde polis müdahale etti. Biber gazıyla yapılan müdahale sırasında grup üyeleri ara sokaklara kaçtı. Kanlı 1 Mayıs'tan beri tartışmaların odağında yer alan Taksim Meydanı ve çevresi bu yıl da kutlamalara kapalı... İstanbul genelinde 30 bin polis görevlendirilirken, Taksim Meydanı'na girişe izin verilmiyor. Binlerce polisin konuşlandığı Taksim'de İstiklal Caddesi'ne de geçiş yok.