Gaspçının sıktığı biber gazına direnerek bilgisayarını böyle geri aldı!

HaberTürk'te yer alan habere göre, İtalya Milano’dan, İstanbul’a medikal malzeme işi yapmak için dönem dönem gelen iş insanı, İstanbul Esenyurt’ta bir arkadaşının dükkanında çalışırken saldırıya uğramasına rağmen gaspçıya direndi. Olay, edinilen bilgilere göre şöyle gelişti;

Gaspçı müşteri gibi gelip oturdu

İtalyan iş adamı Flovınoa Toretollo, İstanbul Esenyurt’ta bulunan arkadaşının işyerine geldi. Çalıştığı esnada içeriye giren bir kişi müşteri gibi davranarak oturdu, sonrasında da masanın üstündeki bilgisayarı almaya çalıştı.

Gaspçı yüzüne biber gazı sıktı

Amacı bilgisayarı ve varsa parayı gasp etmekti. Gaspçı cebinden biber gazını çıkarıp iş insanının yüzüne sıktı ama Flovınoa Toretollo gaspçıya direndi.

Soruşturma başlatıldı

Gaspçı yaşanan arbedenin ardından hiçbir şey çalamadan çantasını alıp kaçtı. Gaspçı hakkında soruşturma başlatıldı.

"Türk insanını seviyorum"

FlovınoaToretollo olayın ardından şunları söyledi: "O esnada düştüm, bana vurdu ve yüzüme bir şey sıktı gözlerim yandı. İstanbul’a geldim çünkü burada iş yapıyorum. Medikal malzemeler satıyorum. İstanbul benim için çok güzel bir şehir, Türk insanını seviyorum. İstanbul Emniyeti'ne bağlı polisler çok ilgilendi benimle sağ olsunlar."



Kaynak: HaberTürk