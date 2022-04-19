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Gaspar Noe, Kadıköy Sineması'nda

Gösterim sonrasında sürpriz şekilde sahneye çıkan Noe, izleyicileri şaşırttı

19 Nisan 2022 09:57

Arjantinli Fransız yönetmen, film yapımcısı ve senarist Gaspar Noe'nun yeni filmi "Vortex"in  Kadıköy Sineması'nda gösterimi yapıldı. Gösterim sonrasında sürpriz şekilde sahneye çıkan Noe, izleyicileri şaşırttı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41.İstanbul Film Festivali etkinliğinde izleyicilere beklenmedik bir sürpriz yapıldı. "Vortex" filminin dünyaca ünlü yönetmeni Gaspar Noe, film gösteriminin ardından izleyicilerle bir araya geldi. Kerem Ayan ile kısa bir söyleşi gerçekleştiren Gaspar Noe, alkışlarla sahneden ayrıldı.

 

Gaspar NoeKadıköyİstanbul Film FestivaliİKSV

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