Gasp etmeye çalıştıkları kişiyi darp edip 7 metre yükseklikten aşağı attılar!

İstanbul Bahçelievler'de 4 kişi gasp etmeye çalıştıkları restoran sahibini önce darp etti sonra 7 metre yüksekten dere yatağına attı.

Bahçelievler’de otomobil alım satım bahenesiyle 4 kişilik grup, bir adamı dere yatağına götürüp silah zoruyla para istedi. Daha sonara adamı darp edip 7 metre yükseklikten dere yatağına attılar. Ağır yaralanan restoran sahibinin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, saldırganlar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri biten saldırganlar serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheliler için tekrar yakalama kararı çıkarıldığı ve şahıslardan birinin askerde olduğu, üçünün ise arandığı öğrenildi.