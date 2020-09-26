T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gasp etmeye çalıştıkları kişiyi darp edip 7 metre yükseklikten aşağı attılar!

Darp edilen kişi ağır yaralandı

26 Eylül 2020 12:27

İstanbul Bahçelievler'de 4 kişi gasp etmeye çalıştıkları restoran sahibini önce darp etti sonra 7 metre yüksekten dere yatağına attı.

Bahçelievler’de otomobil alım satım bahenesiyle 4 kişilik grup, bir adamı dere yatağına götürüp silah zoruyla para istedi. Daha sonara adamı darp edip 7 metre yükseklikten dere yatağına attılar. Ağır yaralanan restoran sahibinin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, saldırganlar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri biten saldırganlar serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheliler için tekrar yakalama kararı çıkarıldığı ve şahıslardan birinin askerde olduğu, üçünün ise arandığı öğrenildi. 

ETİKETLER

istanbulbahçelievlergasp darp7 metre yükseklikten aşağı attılar

Diğer Videolar

HDP'li Kenanoğlu, tutuklanan İsmail Demirbaş'ı hatırlattı; 'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarının sayılarını verdi

Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, "Öldü dediler, omuzlarda taşındım" notuyla paylaştı

Polisten, esnaf ziyareti yapan HDP milletvekiline: Bana haber vermeden burada konuşamazsınız

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Özkiraz'dan dikkat çeken 'Efkan Ala' yorumu: Dindar Kürtlerle...

Cüneyt Özdemir'den 'kamuya açık alanlarda sigara yasağı' yorumu: Siyaseten yürek yemek gibi bir şey...

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, köpeğinin heykelini törenle açtırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aliyev'in kahkahalı zafer konuşması viral oldu: Ne oldu Paşinyan...

TikTok kullanıcısının İzmir depremi ile ilgili çektiği video tepki topladı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yasak Elma oyuncusu Hazal Erişkin'in yüzüne, köpek saldırısı sonrası 30...

Erdoğan, “Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız” dedi; dolar...

Sokak röportajında iktidarı eleştiren İsmail Demirbaş tutuklandı!...

81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aliyev'in kahkahalı zafer konuşması viral oldu: Ne oldu Paşinyan...

TikTok kullanıcısının İzmir depremi ile ilgili çektiği video tepki topladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24