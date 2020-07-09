Garo Paylan Hazine'nin verdiği 26.8 milyar liralık açığı anlattı: Para, saraylara, yandaşlara ve savaşlara gitti

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Hazine ve Maliye Bakanlığının verdiği 26 milyar 800 milyon liralık açığın neden kaynaklandığının açıklanması gerektiğini söyledi.

Yeni tip Koronaivürs salgını başladığı sırada iktidara vatandaşın temel ihtiyaçlarının kamu bütçesinden karşılanması önerisinde bulunduklarını ancak iktidarın Meclis'i tatile sokup teklifleri reddettiğini ifade eden Paylan, "Geniş tanımlı işsizliğe bakılırsa 13 milyon vatandaşımız işsiz" dedi.

Meclis kapanmadan önce asgari ücretin yükseltilmesini teklif ettiklerini ifade eden Paylan, asgeri ücretin vergi dışı bırakılması gerektiğini söyledi. Paylan, vatandaşın geçim sıkıntısı yaşadığını ve asgari ücretin geçinmeye yetmediğini belirterek, Hazine'nin vatandaşa para harcamadan neden 26 milyar 800 milyon liralık açık verdiğini merak ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı için yapımına devam eden yazlık ve kışlık konutları hatırlatarak, "Hazine, her gün kışlık saraya 5 milyon TL para harcıyor. Kaynaklar saraya gidiyor. Vatandaşın geçmediği köprü, tünel ve otoyolların parası bugün hala bütçeden ödeniyor. Hem saraya hem yandaşlara para harcıyorlar. Libya'daki Suriye'deki savaşa milyarlarca lira para harcanıyor. Türkiye'de tam bir baskı rejimi kurmak için güvenlikçi politikalara para harcıyorlar. Yani, saraylara, yandaşlara ve savaşlara para harcamaya devam ediyorlar. Ve bütçe açıkları da bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.