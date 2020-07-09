T24 LogoT24 Logo
Haberler

Garo Paylan Hazine'nin verdiği 26.8 milyar liralık açığı anlattı: Para, saraylara, yandaşlara ve savaşlara gitti

09 Temmuz 2020 09:38

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Hazine ve Maliye Bakanlığının verdiği 26 milyar 800 milyon liralık açığın neden kaynaklandığının açıklanması gerektiğini söyledi.

Yeni tip Koronaivürs salgını başladığı sırada iktidara vatandaşın temel ihtiyaçlarının kamu bütçesinden karşılanması önerisinde bulunduklarını ancak iktidarın Meclis'i tatile sokup teklifleri reddettiğini ifade eden Paylan, "Geniş tanımlı işsizliğe bakılırsa 13 milyon vatandaşımız işsiz" dedi. 

Meclis kapanmadan önce asgari ücretin yükseltilmesini teklif ettiklerini ifade eden Paylan, asgeri ücretin vergi dışı bırakılması gerektiğini söyledi. Paylan, vatandaşın geçim sıkıntısı yaşadığını ve asgari ücretin geçinmeye yetmediğini belirterek, Hazine'nin vatandaşa para harcamadan neden 26 milyar 800 milyon liralık  açık verdiğini merak ettiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı için yapımına devam eden yazlık ve kışlık konutları hatırlatarak, "Hazine, her gün kışlık saraya 5 milyon TL para harcıyor. Kaynaklar saraya gidiyor. Vatandaşın geçmediği köprü, tünel ve otoyolların parası bugün hala bütçeden ödeniyor. Hem saraya hem yandaşlara para harcıyorlar. Libya'daki Suriye'deki savaşa milyarlarca lira para harcanıyor. Türkiye'de tam bir baskı rejimi kurmak için güvenlikçi politikalara para harcıyorlar. Yani, saraylara, yandaşlara ve savaşlara para harcamaya devam ediyorlar. Ve bütçe açıkları da bundan kaynaklanıyor" diye konuştu. 

 

ETİKETLER

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan YardımcısıGaro Paylanbütçe açığı26.8 milyar lirahazine ve maliye bakanlığıhaziran ayı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ağustos 2020

Orman yangınında çıkan hortumun arasında kalan ormancılar anlattı: Ölümle burun buruna kaldık

Yardımına kepçe ile muhtar yetişti

Bakan Soylu, selin vurduğu Giresun'da kaza atlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili konuştu: Yıkılması gerektiği için orada yıkılan köprüler var

Nesrin Cavadzade video paylaştı, kendisini tiye aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çakarlı araçla yolu kesilen kişi bıçaklandı; araç satışa çıkarıldı...

Mardin'de 6 gündür kayıp olan Gamze Aydın bulundu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Telefon şifresini söylemedi diye 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarıyla dövdü!...

Avrupa’nın en büyüğü bu akşam belli oluyor; Bayern Münih-PSG...

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan KYK borçları açıklaması...

Giresun'da sel felaketi: 6 kişi yaşamını yitirdi...

Kadıköy'de polisten şiddet gören Rana B'nin bilgileri paylaşıldı; sosyal medyada...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çakarlı araçla yolu kesilen kişi bıçaklandı; araç satışa çıkarıldı...

Mardin'de 6 gündür kayıp olan Gamze Aydın bulundu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24