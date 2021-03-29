Garo Paylan'dan Bakan Soylu'ya Ayvatoğlu sorusu: Bu yolsuzlukları tek başına mı yaptı, bunlara bakmayacak mısınız ey Süleyman Soylu?

HDP ekonomiden sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan “Kürşat Ayvatoğlu, yolsuzluk buzdağının görünen tarafıdır. AKP’ye, Meclis’e düşen bu yolsuzluk buzdağının görünmeyen tarafını ortaya çıkarmaktır” dedi.

Paylan, partisinin, uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Kürşat Ayvatoğlu hakkında Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeyi TBMM Başkanlığına sunacaklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, AKP Genel Merkezi’nde büro görevlisi olarak çalışan ve uyuşturucu temin etmek gerekçesiyle gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili tartışmalar için söylediği sözleri hatırlatan Paylan, "Süleyman Soylu diyor ki, "Sizin yanınızda çalışan biri eroin kullanırsa sorumlu siz mi olursunuz?". Süleyman Soylu diyor ki, "Eğer haksız bir kazanç varsa hukuk ve mahkeme orada." Ben de Sayın Süleyman Soylu’ya soruyorum; siz ne iş yaparsınız, bu ülkede İçişleri Bakanlığı ne iş yapar? Bu ülkede İçişleri Bakanı bir yolsuzluk varsa, bir arsızlık varsa, bir haksız kazanç varsa onun üzerine gitmek ve bunun delillerini yargıya sunmak ile sorumlu değil mi?" diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevinin “Ayvatoğlu’nun nasıl bu kadar zenginleştiğini ve hangi yolsuzluklara imza attığını” araştırmak olduğunu belirten Paylan, “Bundan da öte bir genci uyuşturucu kullanıyor diye ortaya koyuyorsunuz, yolsuzluklarına bakmıyorsunuz, yargı orada diyorsunuz. Peki Kürşat Ayvatoğlu, bu yolsuzlukları tek başına mı yaptı? Kim onunla birlikte bu hırsızlıklara imza attı? Bunlara bakmayacak mısınız ey Süleyman Soylu?" dedi.

Konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Paylan, “Güçsüz bir yargı bu olayın üstüne gidemez, Soylu diyor ki, ‘mesele siyasallaştırılmaya çalışılıyor’. Ya bundan daha siyasi bir meselemiz var mı? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yeniliyor. Esnaf intihar ediyor, insanlarımız işsiz, aşsız, faturalarını ödeyemiyor. Bu memlekete bundan daha siyasi bir mesele yoktur. Yetimin hakkı bir avuç yandaş tarafından yeniliyor. AKP’nin bir büro çalışanı bu kadar servete bulaşmışsa geri kalanın siz düşünün” dedi.