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HDP'li Garo Paylan'dan AKP'nin getirdiği günlük 50 TL'lik destek teklifine tepki: Hiç mi vicdanınız sızlamıyor

08 Nisan 2021 15:47

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, AKP tarafından getirilen işçilere günlük 50 lira destek teklifine tepki gösterdi. "Cumhurbaşkanı ne saraylar yapmayı bıraktı ne de yandaşlara akan kaynakları durdurdu" diyen Paylan, pandemi desteğinin yetersizliğine dikkat çekti. 

TBMM'deki komisyon görüşmelerinde tepkisini dile getirirken "Hiç mi vicdanınız sızlamıyor" diyen Paylan, "Üstelik bu işçilerin fonu niye saklıyorsunuz ya. Bari şu 3. dalgada işçilere bir rahat nefes aldıralım. Günlük 50 lira değil, 100-150 lira verelim ne olacak" dedi.

Farklı illerde yapılan Cumhurbaşkanlığı saraylarını da hatırlatan Paylan, "Cumhurbaşkanı pandemide ne saraylar yapmayı bıraktı ne de yandaşlara akan kaynakları durdurdu. Bari pandeminin 3. dalgasında vatandaşları güvence altına alacak düzenlemeler yapılsın, 3 kuruşluk düzenlemeler değil" diye konuştu. 

Garo Paylanişçilere destekpandemi desteğikomisyon görüşmeleri

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