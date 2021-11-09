Garanti Bankası'ndan 10 Kasım videosu: Atam şimdi rahat uyur değil mi?

Garanti Bankası 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla video yayınlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıl dönümünde yayınlanan filmde Düzce'de evinin bahçesinden aldığı toprağı Anıtkabir'e götürmek isteyen küçük bir çocuk yer aldı. Toprağı Anıtkabir'e götürmeyi başaran çocuk, oradaki askere "Öğretmenimiz söyledi, Atatürk'ün kabrine her ilden toprak konmuş, ama o zamanlar Düzce il değilmiş. Atamın toprağı eksik olmasın diye getirdim. Atam şimdi rahat uyur değil mi?" diye soruyor. Asker de duygulanarak "Uyur, gel" yanıtını veriyor.

Garanti Bankası tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında; "Bu memleketin her karış toprağında senin sevdan var. Ruhun şad olsun… Aramızdan ayrılışının 83. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.