Gara | Soylu konuşurken Meclis'te 'Yuh' sesleri!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Irak Gara’da 13 vatandaşın şehit olması ilişkin Meclis’te bilgilendirmede bulundu. Soylu'nun konuşmasının bir bölümünde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkındaki "İşte Öznur Şalık'ın (AKP Milletvekili) yüzü burada. Bu çocuklar kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan'ı aradınız mı aramadınız mı? Peki Pervin Buldan grup başkanvekili dedi ki 'Bunlar gelsin, bunları getirelim.' Dedi ki 'Bakacağım. Onlar mı kaçırmışlar.' Dedi ki 'Biraz misafir edecekler. Sonra bırakacaklar" sözlerinin ardından HDP sıralarından 'Yuh' sesleri yükseldi.

Soylu konuşmasının devamında "Bunların hepsi tarihi şahitliklerle geçerlidir" dedi.