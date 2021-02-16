T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gara | Soylu konuşurken Meclis'te 'Yuh' sesleri!

Soylu'nun Pervin Buldan hakkındaki sözlerinin ardından HDP sıralarından 'Yuh' sesleri yükseldi

16 Şubat 2021 15:45

T24 Video Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Irak Gara’da 13 vatandaşın şehit olması ilişkin Meclis’te bilgilendirmede bulundu. Soylu'nun konuşmasının bir bölümünde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkındaki "İşte Öznur Şalık'ın (AKP Milletvekili) yüzü burada. Bu çocuklar kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan'ı aradınız mı aramadınız mı? Peki Pervin Buldan grup başkanvekili dedi ki 'Bunlar gelsin, bunları getirelim.' Dedi ki 'Bakacağım. Onlar mı kaçırmışlar.' Dedi ki 'Biraz misafir edecekler. Sonra bırakacaklar" sözlerinin ardından HDP sıralarından 'Yuh' sesleri yükseldi. 

Soylu konuşmasının devamında "Bunların hepsi tarihi şahitliklerle geçerlidir" dedi. 

bakansoyluiçişleri bakanımeclisyuh

Diğer Videolar

Ücret ödemeden halk otobüsüne bindiler; tartıştıkları şoförü darp ettiler

HDP'li Oluç: Salgının bu döneminde Kod-29'dan insanları işten çıkarmak ahlaksızlıktır; vazgeçin bu hukuksuzluktan

Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu: "Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı Coşkun' derlerdi; şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler"

CHP'li Ağbaba: Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın

Meral Danış Beştaş: Şu an milletvekilleri için güvenlik soruşturması olsa, iktidar grubunun yüzde 90'ı milletvekili olamaz

İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman: Bir nevi darbe oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Özkök'ten bildiriyi imzalayan emekli amirallere: Artık doğalgaz faturalarınıza bile imzayı...

Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok: Amirallerin dosyasına bakacak yargı...

Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu amiraller Osman Kavala, Selahattin Demirtaş...

Nagehan Alçı: Akşener, bitli yorganı atıp kurtuldu; kendini toplumun yüzde...

Doktor Ali Edizer’den “Gergerlioğlu, Demirtaş” paylaşımı: İslam hükümlerine göre muamele...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24