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Game of Thrones'un yayın tarihi belli oldu

14 Ocak 2019 14:12

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones'un final sezonu 14 Nisan'da yayınlamaya başlayacak. HBO, yeni sezonun yayın tarihini yeni bir fragman ile duyurdu. HBO'nun yayınladığı fragmanı Emmy ödüllü David Nutter yönetti. Yeni sezon fragmanında Stark ailesi bir kişi eksik olsa da Stark mezarlığında buluşuyor. İlk olarak kaşımıza Jon Snow çıkıyor. Daha sonra Arya ve Sansa da farklı yönlerden mezarlığa geliyor. Game of Thrones yeni sezon yeni bölüm fragmanında Jon Snow Lyanna Stark'ın heykelinin yanından geçerken, Lyanna'nın Ned Stark'a “Onu korumalısın” sesi yankılanıyor. Fragmanın en can alıcı noktası ise Jon Snow, Arya ve Sansa'nın mezarlıkta kendi heykellerini görmesi oluyor.

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game of thronesyeni sezonfragmanaçıklandı

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