Game of Thrones'un merakla beklenen 7. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Game of Thrones'un merakla beklenen 7. Sezonu için yeni fragman yayınlandı. 16 Temmuz’da başlayacak yeni sezon, "Long Walk" adını taşıyor. Game of Thrones’un yeni sezonu sadece 7 bölüm sürecek. Öte yandan dünyada milyonlarca hayranı olan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin geçen hafta yayınlanan 7. sezon yeni fragmanı, internette en çok izlenen televizyon fragmanı oldu. 7. sezon fragmanı, yayınlandığı ilk 24 saatte YouTube’da 19 milyon, Facebook’ta 41 milyon ve Twitter’da 4 milyon kez izlendi.