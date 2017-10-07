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Game of Thrones'un anime versiyonu yapıldı

07 Ekim 2017 14:55

Fransız sanatçı Malec, dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin anime versiyonunu yarattı. Malec, Game of Thrones'un anime versiyonunun neye benzeyeceğini merak edenler için ilginç bir çalışmaya imza attı. Fransız sanatçı, hazırladığı videoda Game of Thrones dizisinin anime versiyonu çekilseydi, bunun giriş klibinin nasıl olacağını gözler önüne serdi. Anime Game of Thrones'da ayrıca, ‘Game of Game of Game of Thrones' adlı bir şarkı da seslendirildi. Game of Thrones'un anime versiyonunu çekileceğine dair herhangi bir açıklama yapılmasa da, Fransız sanatçı az da olsa merakları gidermiş oldu.

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Game of Thrones&#39;un anime versiyonu yapıldı

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