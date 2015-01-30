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Game of Thrones'un 5. Sezon ilk fragmanı internete sızdırıldı

30 Ocak 2015 20:47

Game of Thrones‘un sinemalardaki IMAX salonlarında gösterilen 5. sezon fragmanı izleyicilerden biri tarafından internete sızdırıldı. Cep telefonuyla kaydedilen videonun görüntü ve ses kalitesi çok da tatminkar değil ancak yeni sezonu sabırsızlıkla bekleyenleri daha da heyecanlandıracak görüntüler barındırıyor. İlk bölümü 12 Nisan’da yayınlanacak olan dizinin fragmanında Sansa’nın değişimi, Margaery ile yeni kralı Tommen ve Varys’in Tyrion ile konuşması göze çarpan detaylardan. Bunun dışında yeni sezon Kum Yılanları’nı da beraberinde getiriyor. Daenerys’in başlattığı isyanın da yer aldığı fragmanda Varys ile Tyrion’ın konuşmasından yeni sezonda bol bol Daenerys’in kraliçelik denemelerine tanık olacağımızı görüyoruz.

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game of thrones5 sezonilk fragmaninternetSansaMargaeryVarysDaenerysTyrion

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