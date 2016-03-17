T24 LogoT24 Logo
Diğer

Game of Thrones'tan sığınmacılar için çağrı: Ayağa kalkın

17 Mart 2016 00:15

Dünyada izlenme rekorları kıran Game Of Thrones dizisinin oyuncuları, Suriyeli sığınmacılar için ortak bir yardım kampanyası başlattı. Game Of Thrones dizisinin ünlü oyuncuları, Uluslararası Kurtarma Komitesi’nin (IRC) başlattığı “Kurtarmanın Sınırı Yoktur’ kampanyası kapsamında yer aldıkları videoda, dünya çapında 16 milyon sığınmacı bulunduğunu belirterek "Ayağa kalkın. Yardım edebilirsiniz" çağrısı yaptı. IRC Başkanı David Miliband, kampanyayla 1 milyon dolar toplamayı amaçladıklarını ve Game of Thrones oyuncularının desteğiyle insanların sığınmacılar için harekete geçmesini umduklarını söyledi.

ETİKETLER

game of thronessığınmacılarçağrı

Diğer Videolar

CHP'li Ağbaba, ‘FETÖ, CHP’nin eseri’ manşetini kürsüye taşıdı: FETÖ'cüleri vali, müsteşar, genel müdür yapan sizsiniz siz!

İspanya’da havalimanında yangın

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ocak 2020

HDP İstanbul İl Örgütü'nden ateş açılması sonrası açıklama: Partimizi hedef alan saldırıların müsebbibi iktidardır

Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin çekimleri başladı

Cem Yılmaz: Memlekette bütün kötülükleri yapan 3 kişi var: Ben, Tarkan ve Athena Gökhan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24