Game of Thrones'tan sığınmacılar için çağrı: Ayağa kalkın

Dünyada izlenme rekorları kıran Game Of Thrones dizisinin oyuncuları, Suriyeli sığınmacılar için ortak bir yardım kampanyası başlattı. Game Of Thrones dizisinin ünlü oyuncuları, Uluslararası Kurtarma Komitesi’nin (IRC) başlattığı “Kurtarmanın Sınırı Yoktur’ kampanyası kapsamında yer aldıkları videoda, dünya çapında 16 milyon sığınmacı bulunduğunu belirterek "Ayağa kalkın. Yardım edebilirsiniz" çağrısı yaptı. IRC Başkanı David Miliband, kampanyayla 1 milyon dolar toplamayı amaçladıklarını ve Game of Thrones oyuncularının desteğiyle insanların sığınmacılar için harekete geçmesini umduklarını söyledi.