Game Of Thrones’a özel yemekler sunan restoran

Milyolarca hayranı bulunan Game of Thrones dizisi, ticari zekaları da harekete geçirdi. Şikago’daki Elizabeth isimli bir restoran, Game of Thrones’tan aldığı ilhamlarla hazırladığı özel yemekleri menüsüne ekledi. Restoranın şef ahçısı Iliana Regan’ın hazırladığı özel Game of Thrones menülerinde toplam 15 tabaklık yemek çeşitleri yer alıyor.Bu yemek çeşitlerinin bazılarının isimleri ise şöyle: Domuz pastası, acı salata, sarımsaklı salyangoz.Westeros sofralarında karnını doyurmak isteyenlerin ilgisini çekecek fiks menüler, kişi başı 55 dolar karşılığında afiyetle yenebiliyor.