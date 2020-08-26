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Game of Thrones'un 'Khaleesi'si Emilia Clarke, diziye aşk acısıyla başlamış

“Uzun süredir birlikte olduğum bir çocuk vardı”

26 Ağustos 2020 17:53

Game Of Thrones’un Daenerys’i Emilia Clarke’ın, dizi başladığı sırada gizlice aşk acısı çektiği ortaya çıktı.

Clarke, 2010'da ejderhaların annesi rolünü aldığında Londra'daki Central Saint Martins Drama Merkezi'nden yeni ayrılmıştı.

Independent Turkish'in Metro.co.uk’e dayandırdığı habere göre ünlü yıldız, “Uzun süredir birlikte olduğum bir çocuk vardı” dedi ve ekledi: "Yollarımızı ayırdığımızda yaşadığım kalp kırıklığı, tüm ilk kalp kırıklıkları gibi saçmaydı. Bunu gerçekten hissettim."

Yönetmen Charlie McDowell’la geçen yıl biten ilişkisinin ardından Clarke’ın, bu yaz aşkı tekrar yakaladığı iddia ediliyor.

İtalya'nın Positano tatil beldesinde oyuncu Tom Turner’la birlikte görülen Clarke, gizemli eski aşkınınsa hep içinde olduğunu kabul ediyor.

33 yaşındaki yıldız, Beach House'un az bilinen Take Care parçasının, kalp kırıklığını harekete geçirdiğini ima ediyor: "Grup o kadar iyi ki albümlerinden herhangi birini seçim tüm günü geçirebilirsiniz. Ama bu şarkının bulunduğu albüm benim favorim. Bu benim için bir ayrılık şarkısı."

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Game of ThronesEmilia ClarkeKhaleesiaşk acısı

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