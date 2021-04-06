Game Of Thrones'un 10'uncu yılına özel tasarım; 18 milyon liradan fazla!

Mücevher markası Fabergé, Game Of Thrones dizisindeki ejderha yumurtalarından ilham alarak bir tasarım ürünü yarattı. Ürün 1.6 milyon sterlinden (18 milyon lira) satışa sunuldu.

1842’de Rusya’da kurulmuş olan çarlar için yaptığı yumurtalarıyla tanınan Fabergé markası, dizinin başrol karakterlerinden ejderhaların annesi olarak bilinen Daenerys'in yumurtalarından ilham alarak bir obje tasarladı.

Fabergé’nin baş tasarımcısı Liisa Tallgren, tasarım için dizinin kostüm tasarımcısı Michele Clapton ile birlikte çalıştı.

Objenin evriminin şiirsel olduğunu dile getiren kostüm tasarımcısı Michele Clapton, "Tasarım, Daenerys Targaryen’in inanılmaz yolculuğuna ve kostümlerindeki rengin önemine, ejderhalarına olan tutkusuna ve şovdaki yolculuğu boyunca mücevherleri aracılığıyla mesajları tasvir etme biçimine gönderme yapıyor. Ejderhaların dokularından ve ikonik yumurtalarından alınan referanslar, bu yumurta nesnesinin yüzeylerini bilgilendirmek için kullanıldı " dedi.

Dizinin yayımlanışının 10’uncu yılı adına hazırlanan bu tasarım, 1.6 milyon sterlinden (18 milyon lira) satışa sunuldu.