Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed'in çantasının çalınma anı kamerada

Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed'in çantası yankesicilik yöntemi ile çalındı. Çantayı çalan şüpheli yakalandı.

Olay, 11 Mart tarihinde Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Alışverişe giden futbolcu Mostafa Mohammed, bir süre sonra yanındaki arkadaşı ile banka oturdu. İçerisinde pasaportu ve cüzdanı bulunan çantasını yanına koyan futbolcu, kalktığında çantasını aynı yerde bulamayınca hırsızlığa uğradığını anlayarak polis ekiplerine haber verdi.

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma neticesinde şüphelinin Cezayir uyruklu Hacer A. olduğunu tespit ettikleri kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.