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Galatasaraylı Futbolcu Marcao, derbi zaferini koluna kazıttı

25 Şubat 2020 18:11

Galatasaray’ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 20 yıl sonra Kadıköy’de gelen derbi galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptırdı.

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı maçta sahadan 3-1’lik skorla galip gelirken, 20 yıl sonra Kadıköy’den zaferle ayrıldı.

Derbi maçında 90 dakika sahada kalan sarı-kırmızılıların Brezilyalı savunmacısı Marcao' da derbi tarihi olan 23.02.2020 tarihini Galatasaray logosu ile birlikte koluna dövme olarak yaptırdı.

Sosyal medya hesabından dövmesinin yapım aşamasını paylaşan Marcao' ya sarı-kırmızılı taraftarlardan destek mesajları geldi.

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