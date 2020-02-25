Galatasaraylı Futbolcu Marcao, derbi zaferini koluna kazıttı

Galatasaray’ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 20 yıl sonra Kadıköy’de gelen derbi galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptırdı.

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı maçta sahadan 3-1’lik skorla galip gelirken, 20 yıl sonra Kadıköy’den zaferle ayrıldı.

Derbi maçında 90 dakika sahada kalan sarı-kırmızılıların Brezilyalı savunmacısı Marcao' da derbi tarihi olan 23.02.2020 tarihini Galatasaray logosu ile birlikte koluna dövme olarak yaptırdı.

Sosyal medya hesabından dövmesinin yapım aşamasını paylaşan Marcao' ya sarı-kırmızılı taraftarlardan destek mesajları geldi.