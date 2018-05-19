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Spor

Galatasaray taraftarı, İstanbul'daki festival alanında toplanmaya başladı

19 Mayıs 2018 20:12

Galatasaray taraftarı, takımlarının Göztepe ile oynayacağı şampiyonluk mücadelesi öncesi, Türk Telekom Stadyumu'nun yakınlarında kurulan festival alanında toplanmaya başladı. DHA'da yer alan habere göre; Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da İzmir'e gidemeyen taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu'nun yakınlarında bulunan Vadistanbul Alışveriş Merkezi'nde kurulan festival alanında toplanmaya başlarken, saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi de burada bulunan ekranlardan takip edecek.

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