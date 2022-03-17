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Galatasaray taraftarı Barcelona takımının kaldığı otel önünde havai fişekler attı

17 Mart 2022 09:09

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

Galatasaray Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Mücadele öncesi Galatasaray taraftarı Barcelona takımının kaldığı otel önünde havai fişekler attı.

Galatasaraytaraftarhavai fişekotel

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